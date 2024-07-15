Yurt genelinde hava nasıl olacak? 10 ile sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.