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Yurt genelinde hava nasıl olacak? 10 ile sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sağanak vuracak

Türkiye genelinde günlerdir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre birçok ile sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM'den yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı geldi. MGM, ayrıca 10 ili ise sarı kodla uyardı. Peki, yurdun genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 10 ile hangileri? Sağanak yağış İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkisini gösterecek mi? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Giriş: 15.07.2024 16:20 Güncelleme: 15.07.2024 16:20
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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı: 10 ile sarı kodlu uyarı | Sağanak vuracak

Türkiye genelinde günlerdir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı: 10 ile sarı kodlu uyarı | Sağanak vuracak

Buna göre birçok ile sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM'den yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı geldi.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı: 10 ile sarı kodlu uyarı | Sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı: 10 ile sarı kodlu uyarı | Sağanak vuracak

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarı: 10 ile sarı kodlu uyarı | Sağanak vuracak

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.