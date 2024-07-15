15 Temmuz 2024, Pazartesi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? 10 ile sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sağanak vuracak
Türkiye genelinde günlerdir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre birçok ile sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM'den yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı geldi. MGM, ayrıca 10 ili ise sarı kodla uyardı. Peki, yurdun genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 10 ile hangileri? Sağanak yağış İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkisini gösterecek mi? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…
Giriş: 15.07.2024 16:20 Güncelleme: 15.07.2024 16:20
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