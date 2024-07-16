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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

Aşure Günü, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ve Hicri takvime göre 10 Muharrem'de kutlanan özel bir gündür. Kerbela olayının sene-i devriyesi olarak da anılan bu anlamlı gün, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşure ikramları ile kutlanır. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte, yazılı, dualı, anlamlı, yeni, uzun, kısa ve farklı Aşure Günü mesajları:

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 09:32
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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, ayetli aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

Aşure Günü mesajları, bu özel günün anlam ve önemini sevdiklerimizle paylaşmak için harika bir yoldur. Müslümanlar için önemli bir gün olan Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününde kutlanır ve bolluk, bereket, sevgi, hoşgörü ile paylaşmayı simgeler. Sevdiklerinize bu özel günde gönderebileceğiniz en yeni ve anlamlı aşure günü mesajları ile bu mübarek günü daha da anlamlı kılabilirsiniz. İşte, en güzel ve yeni aşure günü mesajları ile resimli seçenekler!

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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, ayetli aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

"Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Rabbim, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, huzur ve mutluluk versin."

"Aşure Günü vesilesiyle, Rabbim dualarınızı kabul, sevdiklerinize sağlık ve afiyet versin."

"Bu mübarek günde, Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyor, dualarımızı onların ruhlarına gönderiyoruz."

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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, ayetli aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

"Ya Rabbi! Bu mübarek Aşure Günü'nün hürmetine, dualarımızı kabul et, bizleri affeyle, hayırlara vesile kıl."

"Allah'ım! Aşure Günü'nün bereketiyle, gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul ver. Bu günü hakkımızda hayırlara vesile eyle."

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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, ayetli aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

"Allah'ım! Bugünün bereketi ve faziletiyle bizleri de rahmetine mazhar kıl. Amin."

"Aşure Günü, kardeşlik, paylaşma ve dayanışmanın sembolüdür. Bu özel günde, birlik ve beraberlik içinde olalım."

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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, ayetli aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS

"Aşure Günü'nün bereketi ve faziletiyle, hayatınıza huzur ve mutluluk dolsun."

"Bu mübarek günde, Kerbela şehitlerini rahmetle anıyor, dualarımızı yüce Rabbimize sunuyoruz."