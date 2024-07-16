AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS
Aşure Günü, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ve Hicri takvime göre 10 Muharrem'de kutlanan özel bir gündür. Kerbela olayının sene-i devriyesi olarak da anılan bu anlamlı gün, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşure ikramları ile kutlanır. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte, yazılı, dualı, anlamlı, yeni, uzun, kısa ve farklı Aşure Günü mesajları: