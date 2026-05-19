Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 ilde törenler, gösteriler ve spor aktiviteleri düzenleniyor. 81 ilde gençler sokaklarda büyük bir coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlarken ahaber.com.tr kutlamalardaki dikkat çeken kareleri sizler için derledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, kordon boyundaki dev gençlik yürüyüşü ve Mavi Vatan'ın bekçileri olan Türk savaş gemilerinin halkla buluşmasıyla zirveye taşınıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'deki bu coşku dolu anları yerinden aktardı. 19 MAYIS RUHU ÇANAKKALE'DE ŞAHLANDI

Türkiye, bağımsızlığa giden yolun ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyor. Tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadele ruhu, bugün de aynı heyecanla yaşanıyor. A Haber ekibi, tarihi günün detaylarını ve Samsun'daki kutlamaları yerinde takip ederek, o dönemin kritik gelişmelerini uzman konuğuyla ekranlara taşıdı. TCG ANADOLU GENÇLERLE SAMSUN'A GİTTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak istiklal meşalesini yakmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen görkemli törende, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı dualarla ve marşlarla anılırken, A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan tören alanındaki o tarihi atmosferi anbean aktardı. 19 MAYIS COŞKUSU TÜM YURDU SARDI: TAKSİM'DE TARİHİ ANLAR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.