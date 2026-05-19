CANLI YAYIN

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 ilde törenler, gösteriler ve spor aktiviteleri düzenleniyor. 81 ilde gençler sokaklarda büyük bir coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlarken ahaber.com.tr kutlamalardaki dikkat çeken kareleri sizler için derledi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, kordon boyundaki dev gençlik yürüyüşü ve Mavi Vatan'ın bekçileri olan Türk savaş gemilerinin halkla buluşmasıyla zirveye taşınıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'deki bu coşku dolu anları yerinden aktardı.

19 MAYIS RUHU ÇANAKKALE'DE ŞAHLANDI
Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 2

Türkiye, bağımsızlığa giden yolun ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyor. Tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadele ruhu, bugün de aynı heyecanla yaşanıyor. A Haber ekibi, tarihi günün detaylarını ve Samsun'daki kutlamaları yerinde takip ederek, o dönemin kritik gelişmelerini uzman konuğuyla ekranlara taşıdı.

TCG ANADOLU GENÇLERLE SAMSUN'A GİTTİ
Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 3

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak istiklal meşalesini yakmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen görkemli törende, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı dualarla ve marşlarla anılırken, A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan tören alanındaki o tarihi atmosferi anbean aktardı.

19 MAYIS COŞKUSU TÜM YURDU SARDI: TAKSİM'DE TARİHİ ANLAR
Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 4

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 5

Kırklareli Atatürk Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 6

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 7

Erzincan Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle kutlandı.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 8

Erzincan Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle kutlandı.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 9

Sivas'ta bir ortaokulda 900 öğrenci koreografi ve koro gösterisi yaptı. "Feda Türkiye'm" adlı gösteride öğrenciler aynı anda şarkı söyleyerek Türk Bayrağı açtı.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 10

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Serpincik Göleti'nde anlamlı bir kano etkinliği gerçekleştirildi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 11

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Serpincik Göleti'nde anlamlı bir kano etkinliği gerçekleştirildi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 12

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 13
Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 14

Düzce'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde binlerce vatandaşın katılımı ile fener alayı düzenlendi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 15

Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yurt genelinde 19 Mayıs coşkusu! Deniz altında Türk bayrağıyla kutlama 16

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin