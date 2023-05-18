HaberlerGaleri“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:13Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:13