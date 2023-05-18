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Haberler Galeri “Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:13
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“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
Fas, Pakistan, Endonezya, Azerbaycan, Tunus, Hindistan, İspanya, Bangladeş, Somali, Çin, Cezayir, Tanzanya olmak üzere birçok farklı ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden yarışmaya katılım sağlandı.
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“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

LİSE

1. Ayşenur K. - İstanbul / Dji Osmo Aksiyon Fotoğraf Makinesi

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“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

2. Zakariae E. - Fas / Scjam C200 Aksiyon Fotoğraf Makinesi

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“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

3. Osman Hakan A. - Denizli / Instax Fotoğraf Makinesi