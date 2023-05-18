“Ramazanın Işığını Yakala!” 4. uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL