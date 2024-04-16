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Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!

Bu zeka oyunu, gözlem yeteneklerinizi sınayarak birlikte zeka seviyenizi de test etmenize olanak sağlar. Bu IQ testi, zekanızı ölçmenin keyifli bir yoludur. Beyin bulmacalarını çözerken, problemi analiz edip mantıksal düşünme becerilerinizi kullanarak doğru cevaba ulaşmanız gerekmektedir. Zeka oyunları, yaratıcı düşünme gerektirdiği için basit bir bilmeceyi daha heyecanlı ve ilginç hale getirir. Cevap her zaman açık bir şekilde karşınızda olmadığından, çözüme ulaşmak için farklı bir bakış açısıyla düşünmeniz gerekebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:54
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Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!

Bu zeka oyununda, görselde toplam yunus sayısını belirtmeniz gerekmektedir. "Aşağıdaki resimde kaç tane yunus görüyorsunuz?" sorusuyla izleyicilerin gözlem becerilerini test etmeye yönelik bir meydan okuma sunuluyor. Uyanık bir zihin, yunusların tam sayısını 11 saniye içinde belirleyebilir.

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Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!

Bazı bulmacalar, matematik becerileri veya yanal düşünme gerektirmediği gibi, sadece gözlem yeteneklerinizi ölçen basit bir test olabilir. Bu tür zeka oyunları, zor olabilir ancak çözümü bulmak için daha az zamana ve beyin gücüne ihtiyaç duyduğundan basit kabul edilir. Ancak, cevabı birkaç saniye içinde bulmak gerçekten harika bir duygu olabilir.

Bu zeka oyununda, resimdeki toplam yunus sayısını bulmanız gerekiyor. İlk bakışta resimde sadece 9 yunus gözükebilir.

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Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!

Ancak dikkatlice incelediğinizde, resimde toplam 17 adet yunus olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar; 1. sırada 5 yunus, 2. sırada 6 yunus ve 3. sırada 6 yunus olarak yer alıyor. Kolaylık sağlamak amacıyla, resimdeki toplam yunus sayısını işaretlendi.