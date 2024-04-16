Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!

Bazı bulmacalar, matematik becerileri veya yanal düşünme gerektirmediği gibi, sadece gözlem yeteneklerinizi ölçen basit bir test olabilir. Bu tür zeka oyunları, zor olabilir ancak çözümü bulmak için daha az zamana ve beyin gücüne ihtiyaç duyduğundan basit kabul edilir. Ancak, cevabı birkaç saniye içinde bulmak gerçekten harika bir duygu olabilir.

Bu zeka oyununda, resimdeki toplam yunus sayısını bulmanız gerekiyor. İlk bakışta resimde sadece 9 yunus gözükebilir.