Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Tehlikenin Farkında

Aytemur ve arkadaşları, yılanın zehirli doğasını bildiklerinden, herhangi bir tehlike arz etmemesi için gereken mesafeyi koruyarak onu doğal ortamında izlemeyi tercih ettiler. Aytemur, "Pertek Kalesine gitmiştik, tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik." dedi.