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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye'de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Elazığ'dan Tunceli'ye keyifli bir gezi düzenleyen Aytaç Aytemur, beklenmedik bir şekilde Türkiye'nin en tehlikeli canlılarından biri ile karşılaştı. Aytemur, Tunceli'nin tarihi yerlerinden Pertek Kalesi'ni ziyaret ettiği sırada, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu canlıyı fark eederek neye uğradığını şaşırdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:15
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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Aytemur'un Pertek Kalesi gezisi, beklenmedik bir doğa deneyimi ile sonuçlandı. Türkiye'nin en zehirli 15 türünden biriyle burun buruna geldi. Bu tür doğa karşılaşmaları her daim dikkatli olmanın altını çiziyor. 2 metre uzunluğundaki koca engerek yılan hem kendine hayran bırakıyor hem de dehşete düşürüyor.

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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Doğal Habitatında Bir Görüş

Koca engerek, Türkiye'nin bilinen en zehirli yılan türlerinden biridir. Bu tehlikeli yılan türü, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıkça görülmektedir. Aytemur'un bu tesadüfi karşılaşması, yılanın doğal habitatında nasıl bir yaşam sürdüğüne dair nadir bir gözlem fırsatı sundu. Yılanı cep telefonuyla kayda almayı başaran Aytemur, bu anı ölümsüzleştirdi ve sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi çekti.

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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Tehlikenin Farkında

Aytemur ve arkadaşları, yılanın zehirli doğasını bildiklerinden, herhangi bir tehlike arz etmemesi için gereken mesafeyi koruyarak onu doğal ortamında izlemeyi tercih ettiler. Aytemur, "Pertek Kalesine gitmiştik, tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik." dedi.

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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Bu olay, doğada yaban hayatı gözlemlemenin ve onlara zarar vermeden onları takdir etmenin önemini vurgulamaktadır. Vahşi yaşamın doğal ortamında korunması, sürdürülebilir bir çevre için hayati önem taşımaktadır. Aytemur'un yaptığı gibi, bu tür canlılarla karşılaşılması durumunda sakin kalmak ve bilinçli hareket etmek, hem insanların hem de hayvanların güvenliği açısından büyük önem taşır.

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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye’de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor

Mahalle sakinleri tarafından bir ağaç üzerinde fark edilen yılan, görevlilere bildirildi. Yılanı, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri kontrollü bir şekilde yakaladı.