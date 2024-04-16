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Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye'de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor
Elazığ'dan Tunceli'ye keyifli bir gezi düzenleyen Aytaç Aytemur, beklenmedik bir şekilde Türkiye'nin en tehlikeli canlılarından biri ile karşılaştı. Aytemur, Tunceli'nin tarihi yerlerinden Pertek Kalesi'ni ziyaret ettiği sırada, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu canlıyı fark eederek neye uğradığını şaşırdı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:15Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:15