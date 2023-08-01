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Yunanistan'da Tayfun paniği! Türkiye'nin balistik füzesini masaya yatırdılar
Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. Yerli ve milli üretim olan Tayfun balistik füzesini ele alan bir Kıbrıslı analist ve Yunan gazetesi, hem Tayfun hem de diğer insansız araçlarıyla Türkiye'nin Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceğinden bahsetti.
Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:59Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:59