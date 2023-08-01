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Yunanistan'da Tayfun paniği! Türkiye'nin balistik füzesini masaya yatırdılar

Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. Yerli ve milli üretim olan Tayfun balistik füzesini ele alan bir Kıbrıslı analist ve Yunan gazetesi, hem Tayfun hem de diğer insansız araçlarıyla Türkiye'nin Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceğinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:59
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Yunanistan’da Tayfun paniği! Türkiye’nin balistik füzesini masaya yatırdılar

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

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Yunanistan’da Tayfun paniği! Türkiye’nin balistik füzesini masaya yatırdılar

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

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Yunanistan’da Tayfun paniği! Türkiye’nin balistik füzesini masaya yatırdılar

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

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Yunanistan’da Tayfun paniği! Türkiye’nin balistik füzesini masaya yatırdılar

Bir Yunan kanalına konuşan ve Türklerin gizli planını ifşa ettiğini iddia eden Kıbrıslı bir analist Türkiye'nin Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

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Yunanistan’da Tayfun paniği! Türkiye’nin balistik füzesini masaya yatırdılar

Analist Yannos Charalambidis Simerini, "Türkiye'nin Küçük Asya kıyıları için çeşitli planları var" dedi.