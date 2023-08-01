HaberlerGaleriEv sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı
Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı
Ankara Eryaman'da ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açtı. Ev sahibi, genç kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi.
Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:43Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:43