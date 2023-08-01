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Haberler Galeri Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Ankara Eryaman'da ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açtı. Ev sahibi, genç kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:43
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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Dava dosyasına göre, G.A isimli genç kadın, geçen yıl V.C.'nin Ankara Eryaman'daki evini kiralayarak, oturmaya başladı.

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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.

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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

FLÖRT UYGULAMASINDA ADINA HESAP AÇILDI

1 Mart tarihinden itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A, yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, "4 farklı flört uygulamasında"kendi adına hesap açıldığını, "WhatsApp'tan yazsana" denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti.

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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

G.A. avukatı Oğuzhan Türe aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kendi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi.

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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Şikâyet dilekçesinde, "Profiline oturduğum mahalleyi yazmış ve konuştuğu bazı insanları görüşmek/kahve içmek amacıyla yakına çağırmış, onlarla buluşma ayarlamaya çalışmış ve bana ulaşmaları için telefonuma yönlendirmiştir" dedi.