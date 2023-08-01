Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı

Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.