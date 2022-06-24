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Haberler Galeri Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak

Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yalnızca 8 kilometre mesafede bulunan ve uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken 'Keçi Adası'ndan gelen görüntülerin yankıları sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik küstah sözler geldi. Yunan Savunma Bakanı ise Girit planlarını açıkladı...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 11:59
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Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 8 kilometre mesafedeki ve uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken 'Keçi Adası'nı silahlandıran Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyon hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere demeç veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis küstah ifadeler kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise Girit planlarını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak
Miçotakis dün yaptığı açıklamasında, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı. Uluslararası hukuku hiçe sayan Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin toprak bütünlüğüne itiraz etmeyi bırakmasını ve gerilimi düşürmesini istedi.
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Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

AB ve ABD'nin kendilerini savunacaklarını dile getiren Miçotakis sözlerini "Türkiye'nin bu sefer gerçekten dinleyeceğini umuyorum, çünkü ancak bu şekilde Doğu Akdeniz'de son iki ayda yaratılan ve komşu ülkenin suçlu olduğu gerilimi azaltmak mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak

YUNANİSTAN'IN GİRİT PLANI!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, yeni silahlanma programına dahil edilen Suda planını açıkladı. Böylece Yunan donanması Doğu Akdeniz'e daha hızlı ve doğrudan erişim sağlayacak.

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Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak
Buna göre, ABD'nin daha önce uçak gemisi gönderdiği Girit Adası'na kalıcı bir üs kurulması planlanıyor.