Yunanistan gerginlik için tüm adımları atıyor! Girit planları belli oldu! 190 milyon euroluk fonla bunu yapacak

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yalnızca 8 kilometre mesafede bulunan ve uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken 'Keçi Adası'ndan gelen görüntülerin yankıları sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik küstah sözler geldi. Yunan Savunma Bakanı ise Girit planlarını açıkladı...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL