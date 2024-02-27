"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın telefonunda yeni mesajlar çıktı: "Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?"
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonları ve dijital materyallerinin incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda Erzan'ın Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Arda Turan ve Fatih Terim'in kredi kullanması konusunda geçen konuşmaları dikkat çekti. Öte yandan Seçil Erzan'ın banka yetkilileriyle Selçuk İnan hakkındaki konuşmaları bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda Seçil Erzan'ın Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'ya, "Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?" diye sorması ise dikkatlerden kaçmadı.
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