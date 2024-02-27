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Haberler Galeri "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın telefonunda yeni mesajlar çıktı: "Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?"

"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın telefonunda yeni mesajlar çıktı: "Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?"

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonları ve dijital materyallerinin incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda Erzan'ın Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Arda Turan ve Fatih Terim'in kredi kullanması konusunda geçen konuşmaları dikkat çekti. Öte yandan Seçil Erzan'ın banka yetkilileriyle Selçuk İnan hakkındaki konuşmaları bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda Seçil Erzan'ın Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'ya, "Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?" diye sorması ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 22:17
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Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın kara kutu telefonunda yeni mesajlar çıktı: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın kara kutu telefonunda yeni mesajlar çıktı: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet hard disk incelenerek çözümlemeleri yapıldı.

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Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın kara kutu telefonunda yeni mesajlar çıktı: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın banka görevlileri ve Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ve diğer banka yetkilileri ile yazışmaları da yer aldı.

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Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın kara kutu telefonunda yeni mesajlar çıktı: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

"ARDA'YA 2 MİLYON TL KREDİ VEREBİLİR MİYİM?"

Seçil Erzan'ın mesajlaşmalarında Mehmet Aydoğdu'yla Arda Turan ve Fatih Terim'in kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekti. İkili arasında geçen konuşmalarda,

Seçil Erzan; Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim?

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Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Seçil Erzan’ın kara kutu telefonunda yeni mesajlar çıktı: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu; Fatih hocayı, Ne yaptın? Arayacaktın.

Seçil Erzan; Bodrum'da gelince arayacağız ben de yanına geçeceğim

Mehmet Aydoğdu; Krediyi, Kullandırdın mı?