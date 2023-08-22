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Yozgat'taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının, şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli Tıp'ta otopsisi yapılan Tatlısu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 14:41
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Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

Kaza, önceki gece Sivas-Yozgat kara yolunda Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu (63) yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

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Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

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Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.
Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

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Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.