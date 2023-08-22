Yozgat’taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

