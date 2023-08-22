22 Ağustos 2023, Salı
Yozgat'taki kazada şoförün ön otopsi raporu çıktı! İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının, şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli Tıp'ta otopsisi yapılan Tatlısu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 14:41
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