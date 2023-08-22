Çanakkale'deki büyük orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı duyurdu

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Yapılan açıklamada tedbir amaçlı boşaltılan bölgeleredeki vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan karayolu ise trafiğe kapatıldı.

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