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Çanakkale'deki büyük orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı duyurdu

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 11:11
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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Yapılan açıklamada tedbir amaçlı boşaltılan bölgeleredeki vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan karayolu ise trafiğe kapatıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

11.09 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ AÇILACAK

09.44 Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

07.51 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.