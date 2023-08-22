24 Ağustos 2023, Perşembe
Çanakkale'deki büyük orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı duyurdu
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 11:11
- 1
- 89
- 2
- 89
- 3
- 89
- 4
- 89
- 5
- 89