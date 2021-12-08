Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu. Trafik polislerinin arızalanan otomobili iterek yolun kenarında güvenli bir yere park etmesini sağlamasına yardımcı olduğu o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler büyük beğeni topladı.