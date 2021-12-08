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Haberler Galeri Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu. Trafik polislerinin arızalanan otomobili iterek yolun kenarında güvenli bir yere park etmesini sağlamasına yardımcı olduğu o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler büyük beğeni topladı.

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 19:48
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Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi kavşağında bir vatandaşın otomobili arızalandı. Durumu gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru vatandaşın yardımına yetişti.

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Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Sürücüyü direksiyon başına geçiren polis, daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti.

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Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

O anlar ise, başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada kısa süre içerisinden yayılan bu video büyük beğeni topladı.

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Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor