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Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor! "Hayvanlarımız ölüyor"

Sultangazi'de İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü

Giriş Tarihi: 03.04.2022 12:43
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Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor! Hayvanlarımız ölüyor

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı.

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Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor! Hayvanlarımız ölüyor

Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu.

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Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor! Hayvanlarımız ölüyor

İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi. Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

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Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor! Hayvanlarımız ölüyor

AŞIRI DERECEDE KOKU YAYIYOR

Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, kötü kokulardan rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bazen aşırı derecede koku yayıyor.

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Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor! Hayvanlarımız ölüyor

Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir" dedi.