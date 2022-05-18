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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var
Meteorolojinin uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Yağış trafiği de etkiledi. Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü. İBB'nin yoğunluk haritasına göre ise trafik yoğunluğu ise saat 17.50 itibariyle yüzde 85 oldu.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 17:54Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 17:54