Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Öte yandan Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.