18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Meteorolojinin uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Yağış trafiği de etkiledi. Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü. İBB'nin yoğunluk haritasına göre ise trafik yoğunluğu ise saat 17.50 itibariyle yüzde 85 oldu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 17:54
  • 1
  • 9
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da beklenen yağış birçok ilde etkili olmaya başladı. Etkisini artıran yağışın ardından İstanbul'da trafik yüzde 85'e ulaşırken bazı bölgelerde de durma noktası geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Öte yandan Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • 3
  • 9
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • 4
  • 9
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var

AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi.

  • 5
  • 9
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var
. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.