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Haberler Galeri Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Elazığ'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi, gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağıyı görünce hayrete düştü. Olay yerine gelen veteriner ise gördüklerine şoke oldu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:14
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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti.

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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü.

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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor.

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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşumu olmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil.

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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı

Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.