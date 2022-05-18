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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı
Elazığ'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi, gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağıyı görünce hayrete düştü. Olay yerine gelen veteriner ise gördüklerine şoke oldu.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:14Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:14