Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

Kontrol kesim levhası olarak adlandırılan otoyol kenarındaki beyaz tabelaların anlamı, genellikle pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu beyaz tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağındaki tüm yolları kapsayan ve yolu tanımlamak için kullanılan levhalardır. Kontrol kesim levhası, sürücülere acil durumlarda yardımcı olmak için tasarlanmış önemli bir trafik işaretidir.