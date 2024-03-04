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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
Yol kenarlarında bulunan beyaz levhalar, özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Şehirler arası otoyol kenarlarında sıkça gördüğümüz bu küçük beyaz tabelalar, kaza anlarında hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu tabelalar, otoyolun kilometre taşlarını gösterir ve otoyolda acil durumlarla karşılaşıldığında konum belirlemek için oldukça önemlidir.