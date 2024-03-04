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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

Yol kenarlarında bulunan beyaz levhalar, özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Şehirler arası otoyol kenarlarında sıkça gördüğümüz bu küçük beyaz tabelalar, kaza anlarında hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu tabelalar, otoyolun kilometre taşlarını gösterir ve otoyolda acil durumlarla karşılaşıldığında konum belirlemek için oldukça önemlidir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:33
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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

Kontrol kesim levhası olarak adlandırılan otoyol kenarındaki beyaz tabelaların anlamı, genellikle pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu beyaz tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağındaki tüm yolları kapsayan ve yolu tanımlamak için kullanılan levhalardır. Kontrol kesim levhası, sürücülere acil durumlarda yardımcı olmak için tasarlanmış önemli bir trafik işaretidir.

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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

KONTROL KESİM LEVHASI

Kontrol kesim levhası, trafik işaret levhaları arasında özel bir öneme sahiptir. Bu levhalar, sürücülere ve yayalara yol ve çevresinin özelliklerini aktararak trafik akışını düzenler ve güvenliği sağlar.

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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKIM AĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yönetilen yol bakım ağına dahil olan yollarda kullanılan kontrol kesim levhaları, yolu tanımlamak ve yol üzerindeki sorunların yerini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.

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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

KGM, Türkiye'deki karayollarının yapımı, bakımı ve düzenlenmesinden sorumlu bir kurumdur.

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Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak

LEVHANIN İŞLEVİ VE İÇERİĞİ

Kontrol kesim levhası, üzerinde yer alan sayılar aracılığıyla yolun adını, kesim numarasını ve kilometre bilgisini içerir.