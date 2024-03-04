Kiracıdan akılalmaz yöntem! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Ceset kokuyordu | Yatak başına 3 bin TL
İstanbul Avcılar'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kiracı, tuttuğu evi başka birisine kiraya verdi. Bu kişi de dairedeki 3 odaya onar adet yatak yerleştirdi. Her birini 3 bin TL'den günlük veya kısa süreliğine kiraya verdi. Gürültüden usanan komşuların şikayeti üzerine polis 1 ayda 20 baskın düzenledi. Evdeki manzara şaşkına çevirdi.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2024
13:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:54
Şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul Avcılar'dı. Merkez Mahallesi'nde bir ev sahibi, kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla bir süre önce Türkiye'de oturma izni olan bir yabancıyla anlaştı. Bu kişi ise daireyi bir başkasına kiraladı. Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirerek yatakları günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı! Her odasında 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'na başvuru yaptı. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı. Ev sahibi ise konuşmak istemedi.
1 AYDA 20 BASKIN YAPILDI AMA…
Kısa bir süre önce banyodan su sızması, gürültü gibi sorunların yanı sıra, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonrası alt kattaki dairede yangın çıktı. Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi.
Daireye giden İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahibi ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabanvı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu. Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz. " dedi.
HER ODADA 10 YATAK… TOPLAM 27 KİŞİ!
Pul, " Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi. Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi herhangi bir şey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Sadece her odada 10'ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için bir şey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu.
İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Bir tek bu dairede oturanlar yabancı diğer kiracılar yani Türkler çok rahatsız. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangi bir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı dairede çıkaramaz " diye konuştu.