Kiracıdan akılalmaz yöntem! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Ceset kokuyordu | Yatak başına 3 bin TL

HER ODADA 10 YATAK… TOPLAM 27 KİŞİ!

Pul, " Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi. Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi herhangi bir şey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Sadece her odada 10'ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için bir şey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu.