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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin üniversitelerin açılış tarihi ve eğitimin nasıl olacağı yönünde araştırmalar sürüyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından bazı sorular yanıt bulmuştu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteler ile ilgili yeni bir açıklaama yaptı. Bu açıklamaların ardından milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:28