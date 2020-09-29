Son dakika... YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İlk defa üniversiteye geçen öğrenciler ile eğitimi devam eden öğrenciler yüz yüze eğitimin olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. YÖK'ün daha önce yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren üniversitelerin açılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararı dikkate alınarak yeni bir karar alınmıştı. Son günlerde sosyal medyada yapılan iddialar yüz yüze eğitim konusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK son açıklamaları...