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Haberler Galeri YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin üniversitelerin açılış tarihi ve eğitimin nasıl olacağı yönünde araştırmalar sürüyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından bazı sorular yanıt bulmuştu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteler ile ilgili yeni bir açıklaama yaptı. Bu açıklamaların ardından milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:28
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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

Son dakika... YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İlk defa üniversiteye geçen öğrenciler ile eğitimi devam eden öğrenciler yüz yüze eğitimin olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. YÖK'ün daha önce yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren üniversitelerin açılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararı dikkate alınarak yeni bir karar alınmıştı. Son günlerde sosyal medyada yapılan iddialar yüz yüze eğitim konusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK son açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi. Buna göre, tüm üniversitelerde birinci dönemin online yapılması bekleniyor.

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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

* Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

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YÖK'ten yeni açıklama: Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Online, hibrit...

ATA-AÖF'DE VİZELER ONLINE YAPILACAK

2020-2021 Güz Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.