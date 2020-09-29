BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

BİM 29 Eylül aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında pasta malzemeleri ve bakliyat ürünleri yer alıyor. Kek ve pasta severler için pul çikolatadan pasta jeline, karamelize fındıktan şeker hamuruna, meyve küplerinden pasta mumuna çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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