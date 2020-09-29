29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

BİM 29 Eylül aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında pasta malzemeleri ve bakliyat ürünleri yer alıyor. Kek ve pasta severler için pul çikolatadan pasta jeline, karamelize fındıktan şeker hamuruna, meyve küplerinden pasta mumuna çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:00
  • 1
  • 21
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

BİM salı aktüel ürünleri satışa çıktı BİM marketlerin heyecanla beklenen salı kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşit çeşit ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, bakliyat ürünleri ile pasta ürünlerine ağırlık verdi. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı

• 500 ml
• Cam şişe
• Soğuk sıkım

  • 3
  • 21
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

Ala Çiftçi
Tam Tane Bulgur

• 1 kg

  • 4
  • 21
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

Ala Çiftçi
Şehriyeli Bulgur

• 1 kg

  • 5
  • 21
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kek ve pasta malzemeleri ile bakliyat ürünleri dikkat çekiyor!

Ala Çiftçi
Esmer Köftelik Bulgur

• 1 kg