Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Pazarlar kapatılacak mı? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek amacıyla önlemler artırıldı. Bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. En çok merak edilenlerden biri de semt pazarlarının kapatılıp kapatılmayacağıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Giriş Tarihi: 26.03.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 13:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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