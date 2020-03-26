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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Pazarlar kapatılacak mı? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek amacıyla önlemler artırıldı. Bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. En çok merak edilenlerden biri de semt pazarlarının kapatılıp kapatılmayacağıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Giriş Tarihi: 26.03.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 13:59
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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Son dakika... Semt pazarları kapanacak mı? Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süre durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından semt pazarlarında yasaklama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Peki, pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı? İşte detaylar...

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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

SEMT PAZARLARI KAPANACAK MI?

Semt pazarları yasaklanıyor mu? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?

Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız." dedi.

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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
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Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?