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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar sınava kısa bir süre kala yoğun şekilde raştırılıyor. Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sınava binlerce kişi katılacak. Sınav 41 ilde yapılacak. Adaylar sınava geç kalmamak için tarih ve saati son kez kontrol ederken, sınavın nasıl olacağını da merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 10:09
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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. YÖKDİL sınavı bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek. Binlerce adayın katılacağı YÖKDİL sınavı 41 ilde yapılacak. Sınava katılacak adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, detaylar da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti.

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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak.

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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli?

YÖKDİL SINAVI NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.