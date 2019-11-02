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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

Kar yağışının yoğunluk gösterdiği Gümüşhane'de vatandaşların yüzü güldü. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması sonrası sokağa çıkan vatandaşlar horon tepti. Türkiye'nin birçok kenti sabaha karla uyanırken, yurdun dört bir yanından gelen kar manzaraları dikkat çekti. Ankara, Erzincan, Tokat, Bayburt ve Sivas'tan kar manzaraları.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:25
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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

Kar yağışının yoğunluk gösterdiği Gümüşhane'de vatandaşların yüzü güldü. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması sonrası sokağa çıkan vatandaşlar horon tepti. Türkiye'nin birçok kenti sabaha karla uyanırken, yurdun dört bir yanından gelen kar manzaraları dikkat çekti. Ankara, Erzincan, Tokat, Bayburt ve Sivas'tan kar manzaraları.

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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

Kar ve sisiyle meşhur olan Zigana Dağı'nda gün boyu etkili olan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

Denizden bin 825 metre yükseklikte yer alan tünelin her iki ucunda da her dönem farklı yağışların olması nedeniyle reklamlara bile konu olan bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nde kar yağışı etkili oldu.

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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

Kısa sürede bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle dik yamaçlardan kopan kayalar kara yolunda trafiği zaman zaman aksatıyor. Köstere mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri yolu tamamen kaplarken, yolda temizlik yapan Karayolları ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar bir araç geçecek kadar alandaki taşları yoldan atarak temizlik yaptı.

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Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi

HORON OYNADILAR

Yağışın ardından özellikle Trabzon'dan bölgeye çok sayıda vatandaş kar yağışını izlemek, kar topu ve horon oynamak için geldi. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları Bakımevi önündeki alanda toplanan vatandaşlar araçlarından açtıkları müziklerle horon oynadı, bol bol fotoğraf ve video çekti