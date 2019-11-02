BİZE ULAŞIN
Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de yoğunluk horon teptirdi
Kar yağışının yoğunluk gösterdiği Gümüşhane'de vatandaşların yüzü güldü. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması sonrası sokağa çıkan vatandaşlar horon tepti. Türkiye'nin birçok kenti sabaha karla uyanırken, yurdun dört bir yanından gelen kar manzaraları dikkat çekti. Ankara, Erzincan, Tokat, Bayburt ve Sivas'tan kar manzaraları.
Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:25
- 1
- 99
- 2
- 99
- 3
- 99
- 4
- 99
- 5
- 99