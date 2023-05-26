26 Mayıs 2023, Cuma
Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti
İğrenç olay geçen gün İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi. İşte skandal olayın detayları...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:14
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