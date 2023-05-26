Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

CİNSEL SALDIRI ANI İZLETİLDİ

Emniyette ifade veren E.K., "N.C. isimli hastayı ismen tanıyorum. Kendisi yoğun bakım servisinde yatan hastadır. Kendisinin ne hastalığı olduğunu tam detaylı olarak bilmiyorum. 17 Mayıs'ta N.C.'nin ilaçlarını saat 17.00-21.00 ve 03.30 sıralarında ben verdim. Verdiğim ilaçlar antibiyotikti ancak tam ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Elektronik sistemde hangi ilaç verileceği yazıyor. Ben de buna göre N.C.'ye ilaçlarını verdim" dedi. Ardından E.K.'ya güvenlik kameraları tarafından görüntülenen cinsel saldırı anına ait kayıt izletildi. E.K. ise "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi.