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Haberler Galeri Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

İğrenç olay geçen gün İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi. İşte skandal olayın detayları...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:14
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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

İğrenç olay, 17 Mayıs'ta Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. 24 Nisan'da hastanede tedavi görmeye başlayan 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C.'nin bilinci 5 Mayıs'ta kapandı.

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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

SAPIK HEMŞİRE EŞİYLE YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre, yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli E.K.'yı Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı.

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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

CİNSEL SALDIRI ANI İZLETİLDİ

Emniyette ifade veren E.K., "N.C. isimli hastayı ismen tanıyorum. Kendisi yoğun bakım servisinde yatan hastadır. Kendisinin ne hastalığı olduğunu tam detaylı olarak bilmiyorum. 17 Mayıs'ta N.C.'nin ilaçlarını saat 17.00-21.00 ve 03.30 sıralarında ben verdim. Verdiğim ilaçlar antibiyotikti ancak tam ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Elektronik sistemde hangi ilaç verileceği yazıyor. Ben de buna göre N.C.'ye ilaçlarını verdim" dedi. Ardından E.K.'ya güvenlik kameraları tarafından görüntülenen cinsel saldırı anına ait kayıt izletildi. E.K. ise "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi.

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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadelerin ardından E.K., sevk edildiği mahkemede savcıya yeniden ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde yanlış anlaşılma olduğunu savunan E.K., "Yoğun bakımda yatmakta olan N.C. isimli kadının göğüslerine dokunduğum hususu doğrudur. Cinsel organımı açıp, yanaştırdığım da doğrudur. Sadece teşebbüs ettim" diyerek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K., burada verdiği ifadede de "Söz konusu olay doğrudur. Olayı ben gerçekleştirdim. Görüntüleri kabul ediyorum" dedi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.