Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki zincirleme cinayette kafa karıştıran iddialar gündeme geldi! Eşinden boşanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021 tarihinde ortadan kaybolan Demirci ve iki çocuğunun, birliktelik yaşadığı Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp gömüldüğü itirafı geldi. Zincirleme cinayetlerin yaşandığı olayda Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Ömer Yurdakul, Çatalca'da yapılan tatbikatta yer gösterdi. Gelen itiraflar sonrası 6 kişinin gözaltına alındığı olayda Sevgi Demirci'nin iş arkadaşlarından çarpıcı iddialar geldi. Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep'in her şeyi bildiğini ileri süren tanığın sözler aile içi infaz iddialarını gündeme getirdi. İşte 5 kişinin katledildiği olayla ilgili son yaşananlar...