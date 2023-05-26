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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki zincirleme cinayette kafa karıştıran iddialar gündeme geldi! Eşinden boşanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021 tarihinde ortadan kaybolan Demirci ve iki çocuğunun, birliktelik yaşadığı Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp gömüldüğü itirafı geldi. Zincirleme cinayetlerin yaşandığı olayda Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Ömer Yurdakul, Çatalca'da yapılan tatbikatta yer gösterdi. Gelen itiraflar sonrası 6 kişinin gözaltına alındığı olayda Sevgi Demirci'nin iş arkadaşlarından çarpıcı iddialar geldi. Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep'in her şeyi bildiğini ileri süren tanığın sözler aile içi infaz iddialarını gündeme getirdi. İşte 5 kişinin katledildiği olayla ilgili son yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 13:41
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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

Müge Anlı'daki zincirleme cinayette flaş gelişmeler yaşandı! 2021 yılında ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocuğunun katledildiği ortaya çıkarken Ömer Yurdakul, Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği olayda ortaya çıkan yeni tanığın ifadeleri gözleri Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep'e çevirdi. İşte yaşanan son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

6 kişinin gözaltına alındığı cinayetle ilgili gerçekler araştırılmaya devam ederken Sevgi Demirci'nin çalıştığı iş yerinde yöneticilik yapan Serat Güven şoke eden bir iddia geldi.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

"GELMEMEK ÜZERE GİTTİ"

Sevgi Demirci'nin kaybolana kadar yanında çalıştığını belirten Serat Bey, Demirci'nin bir gün işe gelmediğini, aradıklarında ise oğlu Eren'in mesaj atarak "biz iyiyiz babam peşimize düştü" dediğini söyledi.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

"Bu durum bize garip geldi" diyen yönetici bir tuhaflık olduğunu anladık dedi.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında korkunç şüphe! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözler kızına çevrildi! “Gelmemek üzere gitti!”

Sevgi Demirci'nin iş yerindeki dolabının boşaltıldığını gördüklerinde panik yaptıklarını ve gelmemek üzere gittiğini belirten Serat Bey, "Haber alamayınca bir arkadaş ile eşini Sevgi Hanım'ın kızının evine gönderdik. Zeynep Hanım 'Annem iyi' deyip kapıyı suratımıza kapattı. Neden bilmemesine rağmen 'Annem iyi' deyip kapıyı yüzümüze kapattı? Kızı yüzünden Sevgi'nin Ünal ile kaçtığını sandık. Eğer bir panik durumu olsaydı hep birlikte arardık." dedi.