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Haberler Galeri ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

27 Haziran ŞOK aktüel ürünler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günü yeni indirimleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu kampanyalarında elektrikli scooter'a yer verdi. Züccaciye ürünlerinin de yer aldığı ŞOK kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 10:26
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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK 27 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. ŞOK 27 Haziran indirimlerinde en çok dikkat çekenler arasında 2 yıl garantili 2.799 TL fiyatı ile Xiaomi Elektrikli Scooter yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

Xiaomi Elektrikli Scooter

• IP54Suya dayanıklılık sertifikası
• Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık
• 4 mt fren Mesafesi
• Yaklaşık 5 saat şarj süresiï 18650 mAh pil
• eABS fren
• Maksimum 100 kgyük taşıyabilme
• 25 km/s Azami hız
• Kaymaz Kol Başlıkları
• Kontrollü Hızlanma
• Pil Ömrü Görüntüleme
• Tasarruf Modu
• Ultra Parlak Ön Far
• Arka Fren Lambası
• Çift Fren Sistemi
• Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

• İki yönlü hızlı şarj
• Led gösterge ışığı
• Lityum polimer piller

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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

Kadın Terlik Çeşitleri

• 36 - 40 Numara aralığında

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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

Siyah Desenli Yuvarlak Tepsi

• 35 cm