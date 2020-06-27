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ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
27 Haziran ŞOK aktüel ürünler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günü yeni indirimleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu kampanyalarında elektrikli scooter'a yer verdi. Züccaciye ürünlerinin de yer aldığı ŞOK kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 27.06.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 10:26
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