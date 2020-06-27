ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK 27 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. ŞOK 27 Haziran indirimlerinde en çok dikkat çekenler arasında 2 yıl garantili 2.799 TL fiyatı ile Xiaomi Elektrikli Scooter yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...