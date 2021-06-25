25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. 2021 YKS için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenci sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:34
  • 1
  • 12
YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS günü yasak var mı? Türki'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı günler ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından YKS'ye katılacak öğrenciler, bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 26-27 HAZİRAN...

2021 YKS oturumları 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, pazar günü ise tam gün kısıtlama olacak. Yeni normalleşme kararına göre, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak.

Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

  • 3
  • 12
YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2021 YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 12
YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

  • 5
  • 12
YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: