YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. 2021 YKS için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenci sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...