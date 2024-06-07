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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binalarda insanlar otururken, her an yıkılacağı endişesi yaşanan binanın sahipleri karot örneği aldırdı. Raporda güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan binanın sahipleri "Binamız sağlam, bakımını yaptırıp ay sonu boyatacağız" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:09
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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

İstanbul'da olası bir deprem öncesi kentteki birçok noktada bakımsız ve çürük binaları mercek altına alan SABAH, Avcılar ve Küçükçekmece'deki acil müdahale gerektiren binaları görüntüledi. İnsanların korkarak oturduğu pekçok bina acil çözüm bekliyor.

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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni ayıran noktada, D-100 karayolu üzerinde bulunan 5 katlı 50 yıllık mavi bina da hergün önünden geçen onbinlerce kişinin dikkatini çekiyor.

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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

Yarım asır önce hastane binası olarak yapılan ve daha sonra 4 blokluk apartmana dönüştürülen bina, yıllardır bakımsızlık nedeniyle çirkin görüntüsüyle görenleri hayrete düşürüyor.

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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

Dış yüzeyinde çatlak ve çürükler görülen binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol için site blok yöneticisi Arzu Küçük ile yönetici yardımcısı A Blok Başkanı İbrahim Genco, karot örneği aldırdı.

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Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

Bina ile ilgili hazırlanan raporda, "Yapı gerekli hasar performansını sağlamadığı dolayısıyla güçlendirmenin gerekli olduğu sonucu çıkmıştır" denildi.