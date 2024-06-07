Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda! Bina sahiplerinden skandal sözler: Kiralamak için sıraya girdiler

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binalarda insanlar otururken, her an yıkılacağı endişesi yaşanan binanın sahipleri karot örneği aldırdı. Raporda güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan binanın sahipleri "Binamız sağlam, bakımını yaptırıp ay sonu boyatacağız" dedi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL