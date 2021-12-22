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Haberler Galeri Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kamerada. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 06:28
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Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Yavrusunu doyurmak için ava çıkan dev kartal gözüne kurtu kestirdi.

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Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Bir süre kurt inini yoklayan gözetleyen kartal, anne kurdun inden uzaklaştığını görünce harekete geçti.

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Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Kartal, yavrular arasından özellikle en zayıfını seçti.

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Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Ve olanlar oluyor. İşte o anlar...

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Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...