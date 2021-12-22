Yırtıcı kuşların efendisi kartalın nefes kesen kurt avı kamerada! Kurt kurtulmaya çalıştı ama...

Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kamerada. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 06:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL