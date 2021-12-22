Hakkari beyaz örtüye teslim oldu! Araçlar kara gömüldü
Yüksekova'da yoğun tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı. Buz tutan yolda mahsur kalan araçların yardımına belediye ve karayolları ekipleri yetişti. Öte yandan şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitimi de 1 gün ara verildi.
Giriş Tarihi: 22.12.2021
09:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
09:12
Yüksekova ilçesinde 2 gündür üst üste yağan kar hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. Esenyurt TOKİ evlerine çıkan yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerinde 20 araç mahsur kaldı.
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Rampada mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, yoldan çıkmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Buz tutan yolda mahsur kalan araçların yardımına belediye ve karayolları ekipleri yetişti.
Tipiye yakalandığını belirten Mahmut Turgut, "20 araç aşağıda mahsur kalmış ve çok sayıda da araç rampada mahsur kalmış. Ben de çıkmadığım için aracımı aşağıda bıraktım. Çocuklarımla beraber geldik sonra yaya. Ben de şimdi yaya olarak eve gideceğim. Ama ilk olarak rampada mahsur kalan arkadaşlara yardım edeceğim" dedi.
YÜKSEKOVA'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca İlçemiz Çığlı ve Akkaya Köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir'' denildi.