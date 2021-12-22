Hakkari beyaz örtüye teslim oldu! Araçlar kara gömüldü

Tipiye yakalandığını belirten Mahmut Turgut, "20 araç aşağıda mahsur kalmış ve çok sayıda da araç rampada mahsur kalmış. Ben de çıkmadığım için aracımı aşağıda bıraktım. Çocuklarımla beraber geldik sonra yaya. Ben de şimdi yaya olarak eve gideceğim. Ama ilk olarak rampada mahsur kalan arkadaşlara yardım edeceğim" dedi.



