Yılda 120 milyar bardak tüketiliyor ama ilk sırada yok: Çay neden zirvede değil?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzeti, sohbetlerin baş tacı ve Karadeniz'in adeta "mazotu" olarak görülen çay için hazırlanan bir sıralama sosyal medyada ve Rize'de tartışma yarattı. Bir gastronomi platformunun yayımladığı "Türkiye'nin en iyi içecekleri" listesinde çayın 5'inci sırada gösterilmesi, yılda yaklaşık 120 milyar bardak tüketilmesine rağmen tepki çekti. A Haber mikrofonlarına konuşan Rizeliler ise söz konusu listeyi "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

BİR İÇECEKTEN ÖTE: YAŞAM TARZI ÇAY

Türkiye'de sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar demliklerin hiç soğumadığı çay kültürü, açıklanan son listeyle yeniden tartışma konusu oldu. Çayın yalnızca bir içecek değil, hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten vatandaşlar, A Haber mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda çayın günlük yaşamın her anında yer aldığını anlattı.

Bir vatandaş, "Sabah kalkıyoruz kahvaltıda çay içiyoruz. Kahvaltıdan sonra keyif çayı içiyoruz. Müşteriye gidince çay içiyoruz, esnaf ziyaretinde çay içiyoruz. Düğünde çay içiyoruz, cenazede çay içiyoruz. Yani çay bizim için bir yaşam tarzı. Türkiye genelinde de böyle. Hatta bizim bir sloganımız var; çay Rizeli'nin mazotudur, mazotsuz yaşayamayız." ifadelerini kullandı.

LİSTEDEKİ SIRALAMA ŞAŞKINLIK YARATTI

Tartışma yaratan listenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Bir gastronomi platformunun yaptığı araştırma ve yayımladığı verilerde Türkiye'nin en iyi içecekleri sıralandı. İlk 5 sırada önemli içecekler yer alıyor. 1'inci sırada salep bulunuyor, 2'nci sırada Türk kahvesi geliyor. 3'üncü sırada şıra, 4'üncü sırada ise ayran var. Şaşırtan ise çayın 5'inci sırada gösterilmesi oldu." sözleriyle listenin içeriğini paylaştı.

RİZELİLERDEN "BİRİNCİ SIRADA OLMALIYDI" TEPKİSİ

Çayın salep, kahve, şıra ve ayranın gerisinde kalması özellikle çayın başkenti olarak görülen Rize'de büyük yankı uyandırdı.

A Haber mikrofonlarına konuşan Rizeliler, listenin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bir Rizeli kadın, "Bir Rizeli olarak bu araştırmayı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en iyi içeceği çaydır." diyerek tepkisini dile getirdi.

Çayın diğer içeceklerden farklı bir yere sahip olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "Diğer içecekleri de tabii ki içiyoruz. Ama su nasıl bir ihtiyaçsa çay da bizim için öyle. Çay olmazsa olmazımız. Her zaman, her yerde çay içiyoruz." ifadeleriyle çayın günlük yaşamda taşıdığı öneme dikkat çekti.

GÜNDE 330 MİLYON BARDAK TÜKETİLİYOR

Veriler, Türkiye'de yılda yaklaşık 120 milyar, günde ise 330 milyon bardak çay tüketildiğini ortaya koyarken, Rizeliler bu rakamların çayın listenin zirvesinde yer alması gerektiğini gösterdiğini savunuyor.

A Haber mikrofonlarına konuşan Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, "Kesinlikle kabullenemeyiz. Hele bir Rizeli olarak çayın diğer içeceklere göre çok daha fazla tüketildiği bir gerçek. Türkiye'de en fazla tüketilen içecek çaydır. Çayın 1'inci sırada olması gerekirdi. Yapılan değerlendirme yanlış." sözleriyle araştırmaya tepki gösterdi.

Türk mutfağının en iyi içecekleri:

1-) Salep
2-) Türk Kahvesi
3-) Şıra
4-) Ayran
5-) Rize Çayı
6-) Boza
7-) Turşu Suyu
8-) Şalgam
9-) Lohusa Şerbeti

