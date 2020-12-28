Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve... Karadenizli bir mucit tarafından yapılan tank, şaşkınlık yarattı. İnanılması güç bir başarıya imza atan genç mucit, çöpe atmak için biriktirilen hurda parçalarından tank yapmayı başardı. Eseriyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken kişi, yaptığı tankı paylaştı. Büyük beğeni alan genç adam "tankı yaptıktan sonra bunun ateş etmesi lazım dedim" diyerek yaptığı tankı işte böyle anlattı.