28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve... Karadenizli bir mucit tarafından yapılan tank, şaşkınlık yarattı. İnanılması güç bir başarıya imza atan genç mucit, çöpe atmak için biriktirilen hurda parçalarından tank yapmayı başardı. Eseriyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken kişi, yaptığı tankı paylaştı. Büyük beğeni alan genç adam "tankı yaptıktan sonra bunun ateş etmesi lazım dedim" diyerek yaptığı tankı işte böyle anlattı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:56
  • 1
  • 58
Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Trabzon'da yaşayan Hasan Altuntaş, işyerinde makine tamircisi olarak çalışırken artan parçaları çöpe atmak yerine bir kenara topladı. Hurda parçalardan kamyon yapmak için kolları sıvayan Altuntaş, internette araştırma yaparken kamyonun daha önce yapıldığını ancak tank yapılmadığını fark etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 58
Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Sadece çekiç kullanarak tank yapmaya başlayan Altuntaş, daha sonra tankın içine ateşleme düzeneği yerleştirdi. Mermi atmasını planladığı tankın kazaya sebebiyet vermemesi için bu planından vazgeçen Altuntaş, tankın kuru sıkı mermi ve torpil ile ateşleme yapmasını sağladı.

  • 3
  • 58
Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Arkadaşından aldığı bozuk matkaplar ile tankın dönüş yapmasını ve hareket etmesi sağlayan Altuntaş, kumanda ile hareket eden ve gerçeğinden tek farkı boyutu olan tankı ile sosyal medyada taktir topladı.

  • 4
  • 58
Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

Çıkardığı ses ile dikkat çeken tankın geliştirilebileceğini belirten Hasan Altuntaş, "Operasyon bölgelerinde hep askerimiz en önde gidiyor. Normalde robot devrine döndük. Dolayısıyla olası saldırıya karşı insansız araçların en önde olması gerekir. İlk saldırıyı bunlarla bertaraf edebiliriz. Gelişmiş bir sistem yapıldığında karşı saldırı bile yapabiliriz" dedi.

  • 5
  • 58
Gerçeğinden tek farkı boyutu! Hurda parçalardan tank yaptı: Bunun ateş etmesi lazım dedim ve...

"TANKI YAPTIKTAN SONRA BUNUN ATEŞ ETMESİ LAZIM DEDİM"
Meslek lisesi metal işleri bölümünden mezun olan makine tamircisi Hasan Altuntaş, "Bunu yapmamdaki amaç makine tamiri yaparken artan parçalar oluyordu. Bunları atmamak için böyle bir değerlendirme yapmak istedim. İlk etapta farklı bir şeyler yapacaktım. Mesela kepçe, kamyon bu tarz bir şeyler yapmayı düşündüm.