Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor! Türkiye'nin İlk Açılan 5. AVM'siydi

Türkiye'nin en köklü alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM, Mecidiyeköy'de bulunan ve uzun yıllardır beklenen yıkım işlemlerine nihayet başladı. Binlerce insanın alışveriş ve eğlence merkezi olarak keyif aldığı Profilo AVM'nin yıkımıyla birlikte, bölgede büyük bir değişim yaşanacak. Milyarlarca liralık değere sahip arazi üzerinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, hızla ilerliyor. Yerine ne yapılacağı merak edilen konulardan biriydi ve sonunda netlik kazandı. Profilo AVM'nin bulunduğu alanda, modern bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilecek.