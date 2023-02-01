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Yerli ‘Richie Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Afyonkarahisar'da yakalanan ve 'Richie Rich' olarak bilinen 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç'nin banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi daha çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:08
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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Geçen hafta yapılan operasyonda 14 bin 200 kişinin telefonunu ele geçirip, banka hesaplarını boşaltan ve bu şekilde 60 milyon TL'lik gelir elde eden 'Richie Rich' kod adlı Ramazan Ç. ve ekibi yakaladı.

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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Aralarında Ramazan Ç'nin de bulunduğu 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SİBER polisi, son dönemlerde artan kargo dolandırıcılığı yöntemini araştırırken, yine aynı isme ulaştı.

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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Polis yaptığı incelemede Ramazan Ç'nin telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo çıkış kodlarını ele geçirdi.

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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Bu kodları illerde bulunan koordinatörler aracılığıyla saha elemanlarına ulaştırdığı, saha elemanlarının da kargo çalışanı gibi müşterileri arayıp, kargonun içerisinde ne olduğunu öğrendiklerini belirledi.

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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Daha sonra ise saha elemanlarının adrese yakın bir noktada beklediği, kargo yetkilisi gelince de SMS kodunu verip ürünü teslim aldığı öğrenildi. Örgütün özellikle cep telefonu ve buna benzer ürünleri aldıkları belirlendi.