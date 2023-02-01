Yerli ‘Richie Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş | 60 milyon TL dolandırmıştı

Afyonkarahisar'da yakalanan ve 'Richie Rich' olarak bilinen 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç'nin banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi daha çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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