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Antalya'da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

Antalya'da saplantılı olduğu kadının evine gelen bir şahıs, kadını evde bulamayınca silahıyla dehşet saçtı. Apartman boşluğunda elindeki silahıyla sağa sola tehdit yağdıran şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına aldırış etmeyen saplantılı aşık, kendisini vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:47
Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kızı evde bulamayınca sinirlenen genç, elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.

Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadıkları apartmanın merdiven boşluğunda silahlı bir kişinin dolaştığını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Mehmet Y.'nin (25) saplantılı şekilde sevdiği R.Ç. adlı kızın yaşadığı eve geldiğini ve evde bulamayınca sinir krizine girerek intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

ÖZEL HAREKATLAR DEVREDE
Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis, Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek, silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı.

Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

GÖĞSÜNDEN KENDİNİ VURDU
Yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşı ve müzakereci polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda Mehmet Y., tabanca ile göğüs bölgesinden kendini vurdu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve durumu ağır olan Mehmet Y., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.