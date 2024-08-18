Antalya’da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu

ÖZEL HAREKATLAR DEVREDE

Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis, Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek, silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı.