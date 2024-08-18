18 Ağustos 2024, Pazar
Antalya'da saplantılı aşık dehşeti! Evde bulamayınca kendini vurdu
Antalya'da saplantılı olduğu kadının evine gelen bir şahıs, kadını evde bulamayınca silahıyla dehşet saçtı. Apartman boşluğunda elindeki silahıyla sağa sola tehdit yağdıran şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına aldırış etmeyen saplantılı aşık, kendisini vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 18.08.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:47