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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya'daki rezidansın çökme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Malatya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Öte yandan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan'ın da bu evde hayatını kaybettiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:57Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 13:57