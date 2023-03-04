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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya'daki rezidansın çökme anı kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Malatya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Öte yandan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan'ın da bu evde hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 13:57
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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya’daki rezidansın çökme anı kamerada

6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya’daki rezidansın çökme anı kamerada

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan'ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya’daki rezidansın çökme anı kamerada

Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor'lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.

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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya’daki rezidansın çökme anı kamerada
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Yeni Malatyaspor kalecisi de burada yaşıyordu! Malatya’daki rezidansın çökme anı kamerada