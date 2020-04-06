06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada 'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü. Öte yandan polis 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler için kimlik kontrolü yapıyor. Ayrıca alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:55
  • 1
  • 17
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü.

  • 2
  • 17
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.

  • 3
  • 17
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi.

  • 4
  • 17
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

  • 5
  • 17
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi
Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ
Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.