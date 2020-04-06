Yeni corona virüs tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada 'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü. Öte yandan polis 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler için kimlik kontrolü yapıyor. Ayrıca alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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