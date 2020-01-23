Yemek için şehir dışından geliyorlar! Denizli'de 'Tandır Kebabı' geleneği asırlardır devam ediyor. Tadına doyum olmayan kebabı yemek için şehir dışından bile gelenler oluyor. Kebabın en büyük özelliği ise yenilirken çatal bıçak kullanılmaması. Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 15:23
Denizli'nin en meşhur lezzeti olan tandır kebabını yapmak için ustalar sabahın erken saatlerinde taş fırınların başına geçiyor. İlk iş olarak fırınlarını harlayan ustalar, önceden hazırlanan kuzu etlerini özel şişlere dizmeye başlıyor. Tandır kebabının en büyük özelliği ise çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilmesi. Yılların getirdiği geleneği birikim ve tecrübesi ile buluşturan ustaların hazırladığı kebap damaklarda tadına doyum olmaz bir lezzet bırakıyor.
Kebaba Denizlilerin gösterdiği ilginin yanında şehir dışından gelenlerin, özellikle turistlerin de ilgisi azımsanmayacak kadar büyük. Kebabın tadına bir kez bakanlar çoğu zaman bu lezzeti tatmak için şehir dışından geliyor. Travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale'ye dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dilden dile dolaşan bu lezzeti tatmadan kentten ayrılmıyor.
"ÇATAL BIÇAK KULLANILMAZ EL İLE YENİR VE HAFİF YAĞLI YENMESİ DAHA GÜZELDİR" Denizli'deki ünü ustalardan İsmail Çaprak, tandır kebabının yapımını ve servisini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 22 yıldır tandır kebabı yaptığını kaydeden Çaprak, kebabın etinin özel olarak hazırlandığını, asıl lezzetin buradan geldiğine dikkat çekti.
Çaprak, "Ben bu mesleğe 98 yılında başladım. Çocukluğumdan bu yana bu mesleğin i��indeyim. Sabah 07.30'da fırınımızı yakarız. Saat 09.30 gibi de etlerimizi içeriye atarız. En erken çıkan et 13.30 gibi çıkar o da kaburgadır. Ardından ön kol, böbrek yatağı ve kol üstü çıkar. Kuzunun arka budunu atmayız o biraz daha yağsızdır ve yağsız olduğu için biraz kız düşer onu atmayız. Kol üstü, ön kol, böbrek yatağı ve kaburgası kullandığımız parçalardandır. Denizliye özel bir yemektir. Çatal bıçak kullanılmaz el ile yenir ve hafif yağlı yenmesi daha güzeldir" diye konuştu.
"KUZUNUN YAKLAŞIK 20-22 KİLO OLMASI GEREKİYOR" İşletme sahibi Sadık Göçenoğlu ise helal kesim ile birlikte müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini ifade etti. Fiyatların standart olduğunu anımsatan Göçenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: