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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında son dalika gelişmesi yaşandı. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Müge Anlı canlı yayınında tutuklanmıştı! ‘Palu ailesi’ davasında flaş gelişme Tuncer Ustael... |Video MÜGE ANLI CANLI YAYININDA TUTUKLANMIŞTI! 'PALU AİLESİ' DAVASINDA FLAŞ GELİŞME TUNCER USTAEL... |VİDEO

Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 14:28
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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ve tüm Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 5'inci duruşması Kocaeli Adliyesi'nde görüldü.

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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına arka kapıdan alındı. Mahkemede söz alarak, savunma yapan Tuncer Ustael, kendisinin değil Tanhal ailesinin suçlu olduğunu öne sürdü.

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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

Ustael, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu'nun ifadeleri de yanlıştır. Tanhal'ların çok sayıda cinayetlerinin ortaya çıkmaması için Meryem'i öldürdüler" dedi.

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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

25 GÜN BOYUNCA AÇ BIRAKMIŞ!

Baba Harun Palu ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede söz alan Palu, "Ben olay tarihinde Meryem'in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem'i sordum. Tuncer'in Meryem'i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkisine gömdüğünü söyledi. Hava'ya olayı sorduğumda, Meryem'in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava'yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı" diye konuştu.

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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...

'KAN DAVASINI BİTİRMEK İÇİN EVİN TAPUSUNU İSTEDİLER'

Cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Harun Palu, "Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip, Tanhal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer'e değil Hava'nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer'e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş" dedi.