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Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi...
Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında son dalika gelişmesi yaşandı. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 14:28
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