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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Mustafa T. ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ın kavgasını ayırmaya çalışırken, göğsüne saplanan tornavida ile yaşamını yitirdi. İki kardeşin de yaralandığı olaydan sonra kaçan Mustafa T. polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 06:23
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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı.

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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN GÖĞSÜNE TORNAVİDA SAPLANDI

Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa T.'nin belinden çıkartarak savurduğu tornavida, amcası Erol Tolar'ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar'ı da tornavida ile yaralayan Mustafa T. olay yerinden kaçtı.

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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan amca ile 2 yeğeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.