Yeğenlerini barıştırmak isterken çıkan kavgada göğsüne tornavida saplandı

Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Mustafa T. ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ın kavgasını ayırmaya çalışırken, göğsüne saplanan tornavida ile yaşamını yitirdi. İki kardeşin de yaralandığı olaydan sonra kaçan Mustafa T. polis tarafından yakalandı.