29 Mayıs 2022, Pazar
Bursa'da göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan 24 yaşındaki işçi Seyithan Elinç, 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 06:03
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