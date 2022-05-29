Bursa’da göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı!

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç'i kurtarmak için seferber oldu.