08 Şubat 2024, Perşembe
Cem Muhammed 1 yıl boyunca çöp evde alıkonmuştu! Türkiye’nin hafızalarına kazınan olayda flaş gelişme! | Anne Yasemin: "Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı"
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (11), çöp ev haline gelen dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliyesine tepki gösterip, itiraz eden anne Yasemin A. (50), oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlattı. Anne Yasemin A., "Ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini arkadan bağlayarak, soğukta balkondaki sandalyeye oturtup kafasından 5 litre su dökmüşler. Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Kafası patlıyor, elbiseleri kan içinde kalıyor. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 20:02
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