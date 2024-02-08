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Haberler Galeri Cem Muhammed 1 yıl boyunca çöp evde alıkonmuştu! Türkiye’nin hafızalarına kazınan olayda flaş gelişme! | Anne Yasemin: "Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı"

Cem Muhammed 1 yıl boyunca çöp evde alıkonmuştu! Türkiye’nin hafızalarına kazınan olayda flaş gelişme! | Anne Yasemin: "Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı"

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (11), çöp ev haline gelen dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliyesine tepki gösterip, itiraz eden anne Yasemin A. (50), oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlattı. Anne Yasemin A., "Ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini arkadan bağlayarak, soğukta balkondaki sandalyeye oturtup kafasından 5 litre su dökmüşler. Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Kafası patlıyor, elbiseleri kan içinde kalıyor. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 20:02
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Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu! Çöp evde bulunan Cem Muhammed ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Anne Yasemin: ’Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı’

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini Temmuz 2022'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı.

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Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu! Çöp evde bulunan Cem Muhammed ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Anne Yasemin: ’Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı’

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasıyla ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu! Çöp evde bulunan Cem Muhammed ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Anne Yasemin: ’Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı’

ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI
Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

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Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu! Çöp evde bulunan Cem Muhammed ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Anne Yasemin: ’Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı’

2022 Temmuz'da belediye ekiplerinin baygın bulduğu ve teyzesi Kamuran Pınar A.'nın 1 yıl alıkoyduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya'ya gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin korumaya aldığı ve Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A., ardından, Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Cem Muhammet, fiziki ve psikolojik tedavisi sonrası da annesine teslim edilip, Antalya'da yeni bir yaşam kurdu.

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Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu! Çöp evde bulunan Cem Muhammed ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Anne Yasemin: ’Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı’

YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A. ise 6'ncı duruşmada, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurulup adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, çocuğun can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski bulunduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.