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Müge Anlı'da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

Adana'da 4 Ocak Perşembe günü ortadan kaybolan 41 yaşındaki Ümmü Yıldırım'ın annesi Gülseren Hanım, kızını bulmak üzere soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Gülseren Hanım'ın iddiaları, şüpheleri damadının üzerine çevirirken, sürpriz bir gelişme yaşandı! Müge Anlı, canlı yayında Ümmü'nün bulunduğunu ve kendi isteğiyle evden kaçtığını açıkladı. Ancak, işler beklenmedik bir şekilde gelişti. 6 gündür eşinin içtiği son kahvesini sakladığı ortaya çıkan Ramazan'ın, kayınbiraderini öldürdüğü ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39
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Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı, her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Ancak, program bu sefer de Ümmü Yıldırım'ın kaybıyla dikkat çekti. 4 Ocak Perşembe günü Adana'dan kaybolan Ümmü Yıldırım'ın annesi Gülseren Hanım, kızını bulmak üzere Müge Anlı stüdyosuna geldi. Gülseren Hanım, programda kızına damadı Ramazan'ın bir şey yapmış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

Müge Anlı, 8 Şubat Perşembe günü canlı yayında Ümmühan Yıldırım'ın bulunduğunu duyurdu. Anne Gülseren Hanım kızının bulunmasının mutluluğunu yaşarken, damadı Ramazan da hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere stüdyoya geldi. Ancak, Ramazan'ın tavrı ve hareketleri şaşkınlık yarattı.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

Eşinin 36 gün önce içtiği kahve bardağını saklayan Ramazan, kendisinin de eşini aradığını söylerken, Müge Anlı'nın "Allah sana akıl fikir versin" şeklindeki tepkisi dikkat çekti.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

Ramazan, eşinin erkek kardeşini vurduğunu belirtirken, "Eşim, sürekli kardeşinin yanında çıkıyordu. Kaynım yapıcı değildi. Özür dileyebilirdim ama özür dilenecek bir şey yoktu. Huzursuzluk buradan çıktı" şeklinde konuştu. Bu ifadelere Gülseren Hanım tepki gösterdi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

PARAYI SOBADA YAKTI

Gülseren Hanım, "Ben borç olarak verdim. İhtiyacım olunca geri istedim. Bunlar sıkıntı değildi. Verdiğim parayla aldıkları arabayı satmışlar sonra da parayı sobada yakmış. Benim oğlumu vurduğu halde ben hala görüştüm. Kızımın kolunu kırdı. Gözünü patlattı" şeklinde konuştu.