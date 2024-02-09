09 Şubat 2024, Cuma
Müge Anlı'da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü
Adana'da 4 Ocak Perşembe günü ortadan kaybolan 41 yaşındaki Ümmü Yıldırım'ın annesi Gülseren Hanım, kızını bulmak üzere soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Gülseren Hanım'ın iddiaları, şüpheleri damadının üzerine çevirirken, sürpriz bir gelişme yaşandı! Müge Anlı, canlı yayında Ümmü'nün bulunduğunu ve kendi isteğiyle evden kaçtığını açıkladı. Ancak, işler beklenmedik bir şekilde gelişti. 6 gündür eşinin içtiği son kahvesini sakladığı ortaya çıkan Ramazan'ın, kayınbiraderini öldürdüğü ortaya çıktı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39
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