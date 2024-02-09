Müge Anlı’da şoke eden olay! Canlı yayına karısının kahve bardağıyla çıktı! Söyledikleri dehşete düşürdü

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı, her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Ancak, program bu sefer de Ümmü Yıldırım'ın kaybıyla dikkat çekti. 4 Ocak Perşembe günü Adana'dan kaybolan Ümmü Yıldırım'ın annesi Gülseren Hanım, kızını bulmak üzere Müge Anlı stüdyosuna geldi. Gülseren Hanım, programda kızına damadı Ramazan'ın bir şey yapmış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi.