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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar Son dakika haberine göre; Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller'deki sonbahar güzelliğini görmek isteyenler, tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 14:56
Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan a��açlar, sonbaharla birlikte sarardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik, görenleri hayran bıraktı.
Çok sayıda kişi Yedigöller'deki güzelliği görmek ve kalabalık şehirlerden kaçmak için milli parka geldi. HES kodu ile girişlerin sağlandığı Yedigöller'e gelenler yoğun bir kalabalık ile karşılaştı.
KUYRUK OLUŞTU
Çok sayıda vatandaşın Yedigöller Milli Parkı'na akın etmesi, tatil keyfini çileye çevirdi. Milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Çok sayıda vatandaş içeri girmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yedigöller Milli Parkı'nda oturma alanları ve kamp alanları da doldu. Tuvaletlerde de uzun kuyruklar yaşandı.