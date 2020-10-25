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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

Son dakika haberine göre; Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller'deki sonbahar güzelliğini görmek isteyenler, tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 14:56
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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan a��açlar, sonbaharla birlikte sarardı.

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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik, görenleri hayran bıraktı.

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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

Çok sayıda kişi Yedigöller'deki güzelliği görmek ve kalabalık şehirlerden kaçmak için milli parka geldi. HES kodu ile girişlerin sağlandığı Yedigöller'e gelenler yoğun bir kalabalık ile karşılaştı.

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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

KUYRUK OLUŞTU

Çok sayıda vatandaşın Yedigöller Milli Parkı'na akın etmesi, tatil keyfini çileye çevirdi. Milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretçi akını! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar

Çok sayıda vatandaş içeri girmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yedigöller Milli Parkı'nda oturma alanları ve kamp alanları da doldu. Tuvaletlerde de uzun kuyruklar yaşandı.