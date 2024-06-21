Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Haziran ayının sonuna yaklaşırken, gündönümü nedir ve ne anlama gelir soruları sıkça gündeme gelmeye başladı. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümleri, yaz ve kış olmak üzere iki farklı tarihte yaşanıyor ve gece ile gündüz sürelerinde belirgin değişiklikler başlatıyor. Ekinoks tarihleri kadar önemli olan bu dönemler, özellikle doğa olaylarına ilgi duyanların merceğinde. Peki, yaz gündönümü ne zaman gerçekleşiyor? 21 Haziran'da neler oluyor ve bu tarihten itibaren günler kısalmaya mı başlıyor? Bu soruların yanıtları ve yaz gündönümüne dair merak edilenler haberimizde.