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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Haziran ayının sonuna yaklaşırken, gündönümü nedir ve ne anlama gelir soruları sıkça gündeme gelmeye başladı. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümleri, yaz ve kış olmak üzere iki farklı tarihte yaşanıyor ve gece ile gündüz sürelerinde belirgin değişiklikler başlatıyor. Ekinoks tarihleri kadar önemli olan bu dönemler, özellikle doğa olaylarına ilgi duyanların merceğinde. Peki, yaz gündönümü ne zaman gerçekleşiyor? 21 Haziran'da neler oluyor ve bu tarihten itibaren günler kısalmaya mı başlıyor? Bu soruların yanıtları ve yaz gündönümüne dair merak edilenler haberimizde.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 06:35
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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran’da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Yaz gündönümünün ne zaman ve hangi gün başladığı araştırılıyor. Güneş'in yarımkürelere en büyük açılarla düştüğü günleri kapsayan gündönümlerinde, kış 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de kendini göstermeye başlar. Gündüzlerin uzadığı bu sürecin ardından yaz dönemi, tam tersi yönde etkili oluyor. Peki, gündönümü nedir ve ne anlama gelir? 21 Haziran'da mı gerçekleşir? Bu soruların yanıtları ve gündönümüne dair merak edilenler haberimizde.

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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran’da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Gündönümü Nedir, Ne Anlama Gelir?

Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelere en büyük açılarla düştüğü özel günleri ifade eder. Bu günlerde, bulunduğunuz yarımküreye bağlı olarak gündüzlerin veya gecelerin kısalmaya ya da uzamaya başladığı tarihlerdir.

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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran’da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Yaz Gündönümü Nedir, Ne Zaman Gerçekleşir?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez, yaklaşık olarak 21 Haziran'da dik geldiği andır. Bu tarihte, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken, günler kısalmaya başlar. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar.

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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran’da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

Yaz gündönümü, bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede ise kışın başlangıcı olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası olarak kabul edilir.

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Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran’da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?

21 Haziran'da Neler Oluyor?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanır.

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir; Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye ise en eğik açıyla ulaşır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlar.