21 Haziran 2024, Cuma
DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Haziran'da Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan Cuma hutbesinin metnini paylaştı. Bu haftaki hutbede, yaz Kur'an kurslarının önemine dikkat çekilerek, gençlerin ve çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşmasının önemi vurgulanıyor. İşte, 21 Haziran Cuma hutbesinin konusu ve tam metni.
Giriş: 21.06.2024 07:02
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