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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Haziran'da Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan Cuma hutbesinin metnini paylaştı. Bu haftaki hutbede, yaz Kur'an kurslarının önemine dikkat çekilerek, gençlerin ve çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşmasının önemi vurgulanıyor. İşte, 21 Haziran Cuma hutbesinin konusu ve tam metni.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 07:02
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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 21 Haziran tarihli Cuma hutbesini erişime açtı. Türkiye'nin 81 ilinde okunacak olan bu haftaki hutbenin konusu, yaz Kur'an kurslarının önemi. "Yaza Kur'an'la Merhaba" başlıklı hutbede, 10 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursu kayıtlarının devam ettiği belirtildi. Müslümanlara değerli bilgiler sunulacak hutbenin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden PDF formatında indirilebilecek. İşte, 21 Haziran 2024 Cuma hutbesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

YAZA KUR'AN'LA MERHABA

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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun…"1

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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."2

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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en güzel nimetlerden ve en değerli emanetlerden biri de çocuklarımızdır. Göz aydınlığı evlatlarımız, ailemizin neşesidir. Milletimizin en kıymetli sermayesidir. İstiklal ve istikbalimizin güvencesidir. Böylesi değerli bir hazineyi her türlü kötülük ve olumsuzluktan koruyup gözetmek, başta anne babalar olmak üzere hepimizin ortak görevidir. Çocuklarımızın bedenlerinin sağlıklı olması için gösterdiğimiz özen ve çabayı, ruhlarının da sağlıklı olması için göstermeliyiz. Dünyada okul başarıları ve kariyerleri için gösterdiğimiz hassasiyeti, ahirette ebedi huzur ve mutluluğa ulaşmaları için de göstermeliyiz.

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DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

Kıymetli Müslümanlar!

Her şeyin büyük bir hızla değişip dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız; maalesef gerçek ve sanal âlemdeki zararlı alışkanlıkların, batıl ideolojilerin ve sapkın akımların tehdidi altındadır. Böylesi bir zamanda göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, güzel bir Müslüman; kendisine, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetişmelerini sağlamak en önemli hedefimiz olmalıdır. Nesillerimizi İslam'ın inanç esaslarıyla, temel dini bilgilerle, ibadetlerle ve ahlaki değerlerle buluşturmak ise en büyük gayemiz olmalıdır.