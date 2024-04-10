10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:47
  • 1
  • 10
Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.

  • 2
  • 10
Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.

  • 3
  • 10
Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

  • 4
  • 10
Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.

  • 5
  • 10
Yaz aylarını aratmadı! Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.