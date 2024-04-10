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Haberler Galeri Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Kulübün bulunduğu Sinan Apartmanı sakinleri, binadaki hasar nedeniyle tahliye edilmişti. Elektrik ve su bağlantı çalışmaları yapılan apartmanla ilgili karar verildi.

Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:06
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Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de, 1 hafta önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı.

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Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, Apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardında dairelerine giriş yapabildi.

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Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

"ÇOK ŞÜKÜR BAYRAMDA EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Bugün, saat 15.30 gibi valilikten talimatıyla evlere giriş izni alındı. Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız" dedi.

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Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

Bina'nın kolonlarının kesildiği iddialarına da cevap veren Dörter, "Kolonlarda hiçbir şey yok. Orası zaten yapıldığı zaman sinema salonu olarak yapılmış. Sinema salonunda o genişliğin olmasının da normal olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

"OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu.