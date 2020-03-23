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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Gün içinde pek çok işle ilgilenirken zamandan tasarruf yapmak da önem taşıyor. Özellikle çalışanlar, ev ve mutfak işlerini daha kısa sürede bitirebilecek pratik bilgileri merak ediyor. Mesela limonu hiç mikrodalgada ısıtmayı denediniz mi? Sonuçları inanılmaz. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:34
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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...

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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.