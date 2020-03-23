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Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...
Gün içinde pek çok işle ilgilenirken zamandan tasarruf yapmak da önem taşıyor. Özellikle çalışanlar, ev ve mutfak işlerini daha kısa sürede bitirebilecek pratik bilgileri merak ediyor. Mesela limonu hiç mikrodalgada ısıtmayı denediniz mi? Sonuçları inanılmaz. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:34
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