01 Ekim 2024, Salı
Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi
Adana'da bir kişi, akrabası olan kadının yüzüğünü almak için evinde öldüresiye darbetti, daha sonra banyoda ıslatıp kapıyı üzerine kilitledi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenirken ekipler gözaltına aldı. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:48