Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

"Daha sonra zanlı, musluğun arızalı olduğunu söyleyerek annemi çağırmış. Annem yanına gittiğinde ise zanlı kendisini darbederek parmağındaki yüzüğü zorla alıp banyoya kilitlemiş. Zanlı, annemin içinde para ve cep telefonunun olduğu cüzdanını da alarak evden çıkmış. Annemin kapıyı açıp pencereden yardım istemesi üzerine sokaktan geçen vatandaşlar bu kişiyi yakalayıp polise teslim etmiş."