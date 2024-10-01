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Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

Adana'da bir kişi, akrabası olan kadının yüzüğünü almak için evinde öldüresiye darbetti, daha sonra banyoda ıslatıp kapıyı üzerine kilitledi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenirken ekipler gözaltına aldı. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:48
Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim A., akrabası olan Harun Eşim'in (70) evine ziyarete gitti. Halil İbrahim, burada Harun Eşim'in yüzüğünü görüne çalmak istedi.

Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

Yaşlı kadın kendisine direnip "kefen param" diye yüzüğü vermeyince Halil İbrahim, kadını öldüresiye darp etti. Keser sapıyla öldüresiye darp ettiği Harun Eşim'i daha sonra banyoya kadar sürükleyen Halil İbrahim A., banyonda Harun Eşim'e su tutup ardından kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı.

Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark edince Halil İbrahim A.'yı yakalayıp hortumla öldüresiye darp etti. Olay yerine gelen iki ambulans kadını ve şüpheliyi hastaneye götürdü.

Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

Yaşlı kadının oğlu Metin Eşim, zanlının annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra elini yıkama bahanesiyle lavaboya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

Yaşlı kadına çekiçle dehşeti yaşattı! Mahalleli linç etmek istedi

"Daha sonra zanlı, musluğun arızalı olduğunu söyleyerek annemi çağırmış. Annem yanına gittiğinde ise zanlı kendisini darbederek parmağındaki yüzüğü zorla alıp banyoya kilitlemiş. Zanlı, annemin içinde para ve cep telefonunun olduğu cüzdanını da alarak evden çıkmış. Annemin kapıyı açıp pencereden yardım istemesi üzerine sokaktan geçen vatandaşlar bu kişiyi yakalayıp polise teslim etmiş."